Valesca Popozuda se apresenta em Porto Alegre

Após o recente sucesso da edição com a Gretchen, o “Baile do Puxa” trará Valesca Popozuda, no dia 9 de setembro, ao Opinião. A festa promete balançar as estruturas da capital gaúcha, com a presença da cantora e bailarina. Além do pop-funk da artista, o evento prevê um setlist afiado e muitas atrações, que serão divulgadas em breve.

O evento é uma realização do Super Transado, em parceria com a Opinião Produtora e apoio da Hair Trendy Concept. Os ingressos já estão à venda no Sympla.