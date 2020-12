Vanda Lu volta ao Brasil para live especial de fim de ano

publicidade

A cantora e compositora Vanda Lu realiza live especial de fim de ano hoje (26 de dezembro), às 20h, com canções do seu repertório, além de clássicos do samba, da bossa nova e do jazz. A apresentação será no palco do Centro Cultural Casa com a Música, na Lapa, um dos cartões-postais e referência cultural do Rio de Janeiro, com participações especiais de Cléo e Sidney Sá, compositores da Acadêmicos do Salgueiro, além do cantor e compositor Anselmo Salles, da banda Soul Guanabara. A transmissão será pela página da artista no Facebook. Para acompanhar, acesse www.facebook.com/CantoraVandaLuBrasil



Nascida na comunidade do Jacarezinho, na Zona Norte do Rio de Janeiro, Vanda Lu descobriu o seu talento para a música com apenas 12 anos. Iniciou a sua carreira no mundo do samba em pequenas apresentações, até se destacar no Carnaval defendendo sambas-enredo e compondo em grandes agremiações cariocas, abrindo caminho para muitas mulheres em espaços tradicionalmente dominados pelos homens.



Com mais de 30 anos de carreira e quatro álbuns lançados, coleciona shows pelo mundo em diversas casas e festivais. Há muito tempo, concilia a sua agenda entre o Brasil e o exterior, em especial, a Europa, onde possui carreira bem consolidada. Gravou o seu primeiro disco, “Serpente”, em 1995 e o segundo, “Explosão”, em 1997, ambos com a proposta de valorizar as raízes da música brasileira. Ao longo da sua trajetória, a sua discografia foi se ampliando e inserindo novos elementos e estilos, principalmente a dance music, com a colaboração de grandes nomes, como o arranjador francês Claude Salmieri.