Vanessa Pires no "Cidade Alerta RS"

A jornalista Vanessa Pires assume a apresentação do “Cidade Alerta RS”, exibido de segunda a sexta, às 18h, na Record TV, em substituição ao apresentador Voltaire Porto, que deixa a emissora.

Vanessa é gaúcha, natural de Esteio, tem 38 anos e se formou em Jornalismo, em 2006, pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos). Iniciou como produtora, repórter, editora e apresentadora na TV Unisinos. Trabalhou em diversas empresas de comunicação até chegar à Record TV, onde permanece desde 2013. Fez diversas entradas ao vivo para a rede, reportagens especiais e, inclusive, de esporte. Desde 2014, ela substitui os apresentadores nos períodos de férias ou conforme a necessidade da emissora. Consta em seu currículo, o “pioneirismo” de ser a primeira mulher a apresentar o “Balanço Geral RS”, atração com três horas diárias de exibição de segunda a sábado.