Variedade musical é destaque entre shows em Porto Alegre nesta quarta

A quarta-feira será de sonoridades e propostas variadas na agenda da capital gaúcha. A banda gaúcha Vera Loca apresenta seu projeto “Acústico” no palco principal do Theatro São Pedro (Praça Marechal Deodoro, s/n°), hoje às 21h. Após retornar de uma pausa de um ano, a banda formada por Felipe “Mumu” Bortholuzzi (baixo), Diego Dias (teclado), Fabrício Beck (vocal), Hernán González (guitarra) e Luigi Vieira (bateria), retorna ao São Pedro com o show baseado no álbum “Acústico” (2014).

No repertório, estão incluídas músicas dos sete discos da banda, como as mais ouvidas nas rádios e todas plataformas digitais: “Borracho Y Loco“, “Grafitti“, “Palácio dos Enfeites“, “Preto e Branco“, “Maria Lúcia“, “Aos Meus Amigos“, “Cuidado Ana”. Os ingressos para atração podem ser adquiridos nas bilheterias física e online do TSP.

Universo de Amélie

A programação de verão do Espaço 373 (Comendador Coruja, 373), por sua vez, tem hoje, 21h, o concerto com a trilha do filme “O Fabuloso Destino de Amélie Poulain”. Com músicas do compositor Yann Tiersen, “O Fabuloso Concerto d'Amélie Poulain” é um espetáculo intimista composto pela trilha sonora completa do filme homônimo. O público é transportado ao universo de Amélie, em ambiente parisiense com cores vibrantes e músicas circenses, dramáticas e alegres. “Guilty” é a única canção com voz no repertório.

No show, sobem ao palco, Daniela Garcia (trompete), Clarissa Ferreira (violino), Natália Damiani (piano), Gabriel Romano (acordeom) e Rodrigo Cordeiro (percussão). A atriz Bruna Espinosa interpreta Amélie. Os ingressos estão disponíveis no site da plataforma Evenbrite.

Primeira vez no Brasil

Já Balaclava e Omertà apresentam (Sandy) Alex G hoje, 20h, no Agulha (Conselheiro Camargo, 300). Alex Giannascoli, conhecido como (Sandy) Alex G, vem com sua banda pela primeira vez ao Brasil e apresenta o show de seu novo “álbum House of Sugar (2019)”. Com 26 anos de idade, o músico da Filadélfia (EUA), Alex G é um importante expoentes do Indie alternativo e conta com nove álbuns lançados. Quem quiser conferir o show, pode comprar os ingressos no site da plataforma Sympla.