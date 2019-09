Vaso sanitário de ouro maciço é roubado de exposição de arte na GB

publicidade

Um grupo de ladrões roubou neste sábado um vaso sanitário de ouro de uma exposição de arte no Palácio Blenheim, na Grã-Bretanha, informou a polícia, explicando que o roubo também causou um vazamento no local, incluído na lista do Patrimônio Mundial da Unesco. A peça, usada como um vaso comum, é obra do artista italiano Maurizio Cattelan e tem como título "América". Foi exposta uma vez no museu Guggenheim de Nova York.

Um homem de 66 anos foi preso pelo roubo no palácio do século XVIII de Oxfordshire, onde uma exposição das obras de Cattelan foi inaugurada na última quinta-feira, mas a obra de arte não foi recuperada. "Os criminosos entraram no palácio durante a noite e deixaram o local às 4h50 locais. Ninguém se feriu durante o roubo", informou a polícia local. "O roubo causou danos importantes e um vazamento, porque o vaso estava ligado ao encanamento do prédio. Acreditamos que o grupo tenha usado ao menos dois veículos durante o roubo", disse o inspetor Jesse Milne.

O palácio de Blenheim permaneceu fechado ao público na manhã de hoje. A residência, em que vive o duque de Marlborough e sua família, foi local de nascimento do líder britânico Winston Churchill.