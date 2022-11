Veja canções que tornaram Gal Costa ícone da música brasileira

publicidade

A cantora Gal Costa morreu, nesta quarta-feira (9), aos 77 anos de idade. A trajetória da artista, que se tornou um ícone da música popular brasileira, inclui grandes criações que vão de "Festa do Interior" até "Chuva de Prata". Abaixo, veja sete canções de Gal Costa que revolucionaram a música e marcaram época no Brasil.

"Chuva de Prata", 1984 - A canção, do álbum "Profana", faz sucesso até hoje.

Abaixo, veja a letra:

"Se tem luar no céu

Retira o véu e faz chover sobre o nosso amor

Chuva de prata que cai sem parar

Quase me mata de tanto esperar

Um beijo molhado de luz

Sela o nosso amor

Basta um pouquinho de mel pra adoçar

Deixa cair o seu véu sobre nós

Oh, lua bonita no céu

Molha o nosso amor

Toda vez que o amor disser "vem comigo"

Vai sem medo de se arrepender

Você deve acreditar no que é lindo

Pode ir fundo!

Isso é que é viver!

Cola seu rosto no meu, vem dançar

Pinga seu nome no breu pra ficar

Enquanto se esquece de mim

Lembra da canção

Toda vez que o amor disser "vem comigo"

Vai sem medo de se arrepender

Você deve acreditar no que eu digo

Pode ir fundo!

Isso é que é viver!

Chuva de prata que cai sem parar

Quase me mata de tanto esperar

Um beijo molhado de luz

Sela nosso amor

Enquanto se esquece de mim

Lembra da canção

Oh, lua bonita no céu

Molha o nosso amor"

"Festa do Interior", 1981 - A música pertence ao álbum "Fantasia".

Relembre a letra:

"Fagulhas, pontas de agulhas

Brilham estrelas de São João

Babados, xotes e xaxados

Seguram as pontas meu coração

Bombas na guerra-magia

Ninguem matava, ninguem morria

Nas trincheiras da alegria

O que explodia era o amor

Ardia aquela fogueira que me esquenta

A vida inteira eterna é a noite

Sempre a primeira

Festa do Interior"

"Divino, Maravilhoso", 1969 - do álbum "Gal Costa".

Confira a letra:

"Atenção

Ao dobrar uma esquina

Uma alegria

Atenção, menina

Você vem

Quantos anos você tem?

Atenção

Precisa ter olhos firmes

Pra este sol

Para esta escuridão

Atenção

Tudo é perigoso

Tudo é divino maravilhoso

Atenção para o refrão

É preciso estar atento e forte

Não temos tempo de temer a morte

É preciso estar atento e forte

Não temos tempo de temer a morte

Atenção

Para a estrofe, para o refrão

Pro palavrão

Para a palavra de ordem

Atenção

Para o samba exaltação

Atenção

Tudo é perigoso

Tudo é divino maravilhoso

Atenção para o refrão

É preciso estar atento e forte

Não temos tempo de temer a morte

É preciso estar atento e forte

Não temos tempo de temer a morte

Atenção

Para as janelas no alto

Atenção

Ao pisar no asfalto mangue

Atenção

Para o sangue sobre o chão

É preciso estar atento e forte

Não temos tempo de temer a morte

É preciso estar atento e forte

Não temos tempo de temer a morte

Atenção

Tudo é perigoso

Tudo é divino maravilhoso

Atenção para o refrão

É preciso estar atento e forte

Não temos tempo de temer a morte

É preciso estar atento e forte

Não temos tempo de temer a morte"

"Sorte", 1985 - A canção ficou famosa na gravação com Caetano Veloso.

"Tudo de bom que você me fizer

Faz minha rima ficar mais rara

O que você faz me ajuda a cantar!

Põe um sorriso na minha cara

Meu amor, você me dá sorte!

Meu amor, você me dá sorte!

Meu amor, você me dá sorte na vida!

Quando te vejo não saio do tom

Mas meu desejo já se repara!

Me dá um beijo com tudo de bom

E acende a noite na guanabara!

Meu amor, você me dá sorte!

Meu amor, você me dá sorte!

Meu amor, você me dá sorte de cara!"

"Meu Nome é Gal", 1969

"Meu nome é Gal

E desejo me corresponder

Com um rapaz que seja o tal

Meu nome é Gal

E não faz mal

Que ele não seja branco, não tenha cultura

De qualquer altura

Eu amo igual

Meu nome é Gal

E tanto faz que ele tenha defeito

Ou traga no peito

Crença ou tradição

Meu nome é Gal

Eu amo igual

Ah, meu nome é Gal"

"Baby", 1968 - Também gravada ao lado de Caetano Veloso, essa música é uma marca de Gal Costa.

"Você precisa saber da piscina

Da margarina

Da Carolina

Da gasolina

Você precisa saber de mim

Baby baby

Eu sei que é assim

Você precisa tomar um sorvete

Na lanchonete

Andar com a gente

Me ver de perto

Ouvir aquela canção do Roberto

Baby baby

Há quanto tempo

Você precisa aprender inglês

Precisa aprender o que eu sei

E o que eu não sei mais

E o que eu não sei mais

Não sei, comigo vai tudo azul

Contigo vai tudo em paz

Vivemos na melhor cidade

Da América do Sul

Da América do Sul

Você precisa

Você precisa

Não sei

Leia na minha camisa

Baby baby

I love you."

Um Dia de Domingo, 1985

"Eu preciso te falar

Te encontrar de qualquer jeito

Pra sentar e conversar

Depois andar de encontro ao vento

Eu preciso respirar

O mesmo ar que te rodeia

E na pele quero ter

o mesmo sol que te bronzeia

Eu preciso te tocar

e outra vez te ver sorrindo

E voltar num sonho lindo

Já não dá mais pra viver

Um sentimento sem sentido

Eu preciso descobrir

a emoção de estar contigo

Ver o sol amanhecer

e ver a vida acontecer

Como um dia de domingo

Faz de conta que ainda é cedo

Tudo vai ficar por conta da emoção

Faz de conta que ainda é cedo

E deixa falar a voz do coração"