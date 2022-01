Veja eventos e premiações adiados ou cancelados por causa da Covid

publicidade

O aumento no número de casos de Covid-19 nos Estados Unidos fez com que vários programas de TV precisassem paralisar suas gravações. O avanço da variante Ômicron também passou a afetar shows e premiações marcadas para as próximas semanas. Veja o que foi adiado ou cancelado:

Grammy Awards

Marcada inicialmente para 31 de janeiro, a maior premiação musical do mundo adiou sua cerimônia deste ano em razão do crescimento no número de casos de Covid-19 nos EUA. Uma nova data ainda não foi anunciada.

Critics Choice Awards

Outra importante premiação, o Critics Choice Awards, que é um dos termômetros para o Oscar, também teve sua transmissão adiada. Marcado anteriormente para 9 de janeiro, o evento não tem ainda nova data para acontecer. Em 2021, a cerimônia aconteceu quase que totalmente de maneira remota, com a maior parte das celebridades de suas casas. O filme Nomadland (foto) foi o grande vencedor da noite.

Festival de Sundance

A edição 2022 do Festival de Cinema de Sundance será totalmente virtual entre os dias 20 e 30 de janeiro, sem nenhuma exibição ou evento presencial para evitar mais contaminações por Covid-19. O filme No Ritmo do Coração (foto) foi o grande vencedor da edição 2021.

Show da Broadway

Além de premiações, shows e peças de teatro também estão sendo afetados nos EUA. Enquanto alguns espetáculos precisaram ser cancelados de vez, como Waitress, Thoughts of a Colored Man e Jagged Little Pill, outros como Hamilton, O Rei Leão, Uma Babá Quase Perfeita e Harry Potter e a Criança Amaldiçoada (foto) cancelaram algumas apresentações, mas devem retornar aos palcos com novas performances.

The Governors Awards

Um dos eventos realizados pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, que cuida também do Oscar, é o Governors Awards, que premia pessoas importantes da indústria por suas carreiras em três diferentes categorias. A edição 2022 estava marcada para 15 de janeiro, mas foi adiada indefinidamente. Uma nova data deve ser anunciada em breve.

Festival Internacional de Cinema de Palm Springs

Lady Gaga (foto) recebeu o prêmio de Ícone do Festival de Cinema de Palm Springs, mas o evento em si foi cancelado pelo segundo ano, em razão dos casos de Covid altos nos EUA. O Festival estava marcado para acontecer entre os dias 7 e 17 de janeiro. Os vencedores deste ano serão anunciados no dia 15 de janeiro pelas redes sociais e por um comunicado à imprensa. Já o Festival de Curtas de Palm Springs segue marcado para acontecer entre os dias 21 e 27 de junho de 2022.

Tapetes vermelhos de grandes filmes

Os maiores lançamentos nos cinemas do fim de dezembro e do mês de janeiro também devem ser impactados pela nova onda de casos de Covid. Muitos deles mantiveram suas datas de estreia, mas cancelaram seus tapetes vermelhos e eventos presenciais, como o novo capítulo da franquia de terror Pânico, que reuniria seus astros e estrelas em Los Angeles no dia 11 de janeiro.

Séries como O Livro de Boba Fett, How I Met Your Father e Peacemaker também cancelaram ou adiaram suas festas de lançamento. De estreias no cinema, até o momento apenas Morbius teve sua data alterada de 28 de janeiro para 1º de abril