Veja os casais famosos que vão passar o primeiro Natal juntos

publicidade

O ano de 2021 também foi de muito romance no mundo das celebridades. E nomes como Paolla Oliveira e Diogo Nogueira, Jojo Todynho e Lucas Souza, Luan Santana e Izabela Cunha vão comemorar o Natal juntos pela primeira vez. Confira, a seguir a lista de casais famosos que engataram um relacionamento neste ano e foram shippados nas redes sociais.

Em fevereiro, Kourtney Kardashian revelou aos fãs estar namorando o baterista Travis Barker. Sem vergonha nenhuma de assumir o que estão vivendo, os dois foram flagrados diversas vezes por paparazzi aos beijos. Em outubro, o artista pediu a socialite em casamento. Kourtney tem três filhos do antigo relacionamento e Travis tem dois.

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira assumiram o namoro em julho deste ano e se tornaram o casal mais shippado do Brasil. Sempre que pode, a atriz marca presença nos shows do amado e não se importa em subir no palco para acompanhá-lo na dança. O pagodeiro até compôs a música Flor de Caña em homenagem a Paolla.

Luan Santana também assumiu o relacionamento com a modelo Izabela Cunha. Os boatos de que os dois estariam juntos surgiram em fevereiro deste ano, mas o cantor só foi assumir a união no dia 3 de novembro. "Encontrei minha ilha", escreveu ele na legenda da publicação compartilhada nas redes sociais em referência à nova música, Ilha.

Depois de 17 anos, Jennifer Lopez e Ben Affleck voltaram a ser um casal. Os dois começaram a namorar em 2002, mas a relação chegou ao fim em 2004. Em julho, após alguns flagras, os pombinhos assumiram estar juntos novamente e atribuíram isso à maturidade que adquiriram ao longo desse período. "Tenho muita sorte por ter me beneficiado com as segundas chances", disse o ator em uma recente entrevista ao The Wall Street Journal.

Eduardo Costa decidiu assumir o relacionamento com a influenciadora Mariana Polastreli. O romance dos dois começou com algumas polêmicas vinculadas ao ex-marido da modelo, em julho deste ano. Entretanto, a relação se tornou oficial no mês passado, quando o artista compartilhou uma declaração de amor e a primeira foto ao lado de Mariana.

Solteira desde janeiro, quando terminou o casamento de três anos com Alexandre Negrão, Marina Ruy Barbosa sempre declarou que gosta de viver longos relacionamentos. No mês passado, após algumas especulações, a atriz assumiu o namoro com o deputado federal Guilherme Mussi, que é 13 anos mais velho que ela.

A cantora Rita Ora é mais uma que deu uma chance ao amor em 2021. Ela assumiu o namoro com o ator e cineasta Taika Waititi no início do ano e admitiu que esta é a fase mais feliz que está vivendo. "É o mais feliz que já estive em muito tempo. Demorei um pouco para chegar lá (…) Estou em um ótimo lugar na minha vida", disse Rita Ora, entrevista à coluna Bizarre do jornal The Sun.

Laura Keller, ex-participante de Ilha Record e Power Couple, também está em um novo relacionamento. Após um término conturbado com o ex-marido e pai do seu filho, Jorge Sousa, a DJ está apaixonada por Gustavo Saad. Recentemente, ela mostrou o encontro do ex com o atual e elogiou: "Maturidade".

Giovanna Lancellotti e Gabriel David formam mais um casal de 2021. Os dois assumiram o relacionamento em agosto enquanto estavam viajando pelo Egito. "Devagarinho chegou, conquistou, E fez morada. Com a sinceridade de ser, sem jogo nem charada, deixei fluir… Que acerto!! Eu nem sabia que era tão bom amar assim. Foi o presente que a lua trouxe pra mim. Eu te amo", escreveu a atriz em uma publicação.

Karol Conká atualmente está com o jogador de futebol Polidoro Jr. O relacionamento veio à público no início de outubro, quando a rapper compartilhou um álbum de fotos ao lado dele durante uma viagem à Maceió. "A gente começou a conversar, ele pediu meu número e foi", explicou ela ao amigo Carlinhos Maia. Vale lembrar que o atleta se tornou conhecido no início do por conta de uma polêmica de ter traído Jojo Todynho.

Por falar em Jojo Todynho, ela também está nesta lista. A funkeira assumiu, no início de dezembro, o namoro com o militar Lucas Souza. Eles se conheceram durante uma viagem da vencedora de A Fazenda 12 para Tulum, em agosto, enquanto ela ainda estava com seu ex-affair Márcio Felipe. A artista disse que não queria revelar o romance, mas se viu obrigada depois do vazamento da notícia em perfis de fofoca.