Velório de Marília Mendonça será neste sábado às 8h, em Goiás

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM-GO) informou na noite desta sexta-feira que o velório da cantora Marília Mendonça será neste sábado às 8h. Pouco antes do anúncio, Caiado disponibilizou a Arena Goiânia, ao lado do estádio Serra Dourada, para o velório. Ele também decretou três dias de luto oficial no estado.

A cantora viajava a trabalho e faria shows pelo estado. O Corpo de Bombeiros informou que a aeronave caiu próximo à Pousada Rodrigo Godinho, na zona rural de Piedade de Caratinga, em Minas. A princípio, a assessoria de imprensa de Marília divulgou que ela estava bem e teria sido levada a um hospital. Horas depois, a notícia da morte foi confirmada.

Marília era uma das artistas mais importantes da música sertaneja universitária. Ela morreu aos 26 anos e deixa um filho de 2 anos. O acidente aéreo matou a cantora e outras quatro pessoas na serra de Caratinga, em Minas Gerais.

No fim do mês passado, a cantora fez uma reflexão por meio das redes sociais. Ela celebrou a presença em um painel na Times Square, em Nova York, ao lado da dupla Maiara e Maraisa. "Queremos que você se lembre de nós. Que use o nosso exemplo para se encorajar e encorajar as outras pessoas. Se pudermos deixar algum legado, é o da lição de que a fé, o trabalho e a determinação não movem apenas montanhas, movem o mundo. Nós chegamos lá sem nunca esquecer o que nos trouxe até aqui", escreveu a artista no Instagram.