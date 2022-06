Victor Kinjo lança seu novo álbum “Terráqueos”

publicidade

Vindo de sua primeira turnê no Japão, Victor Kinjo apresenta neste domingo, 20h, no Teatro Bruno Kiefer (6º andar da Casa de Cultura Mario Quintana - Andradas, 736), o show do seu recém-lançado “Terráqueos”, álbum que mescla música brasileira com o pop e sonoridades okinawanas, com composições originais e versões de Caetano, Gil, Mercedes Sosa e Shoukichi Kina, entre outros.

O artista e pesquisador ainda canta em seis idiomas - português, inglês, francês, espanhol, japonês e uchinaaguchi - faixas do seu primeiro disco, “Kinjo”. Ele toca piano, violão e sanshin, com seu companheiro Eduardo Colombo. nas percussões e vozes. O artista celebra a natureza e diversidade do planeta por meio da música e performance. Em 2021, lançou “Vem Pro Rio”, o primeiro single do álbum “Terráqueos”, com um videoclipe gravado em expedição pelos 1136km do rio Tietê no Estado de São Paulo, da nascente até a foz, no rio Paraná. O trabalho culminou no I Festival Navega SP, que reuniu artistas, cientistas e lideranças da sociedade civil num barco atracado no Cebolão, no encontro dos rios Tietê e Pinheiros, ainda poluídos, na capital paulista.

Depois do show no Rio Grande do Sul, o artista e doutor em Ciências Sociais segue para os Estados Unidos, onde será pesquisador visitante na New York University Tisch School of the Arts, uma das mais renomadas escolas de artes do mundo.