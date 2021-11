Videoclipe gaúcho concorre no 2º Festival Cinema Negro em Ação

publicidade

O videoclipe da canção “11 Horas”, do artista gaúcho Leandro Ayô e Os Reis, é um dos projetos audiovisuais selecionados para a segunda edição do Festival Cinema Negro em Ação. Em formato híbrido, o evento é promovido, até dia 27.

Produzido e dirigido por Luis Ferreirah, “11 Horas” concorre na categoria Videoclipe. A obra aborda os exageros, o materialismo e a arrogância, em contraste com a euforia e os prazeres momentâneos. Quem interpreta os altos e baixos de emoções é a atriz Mariana Marmontel. Seu papel representa alguém entregue aos vícios e fugas cotidianas e que valoriza o “Ter” em detrimento do “Ser”. Instigando estas experiências materiais e superficiais está a atuação de Leandro Ayô, que representa a má influência.

A evolução das cenas - através de expressões corporais, elementos lúdicos e metafóricos - culmina com a drástica queda de temperamento da primeira personagem, que volta à realidade aos poucos, voltando a atenção para si.

“Foi incrível trabalhar com essa equipe maravilhosa que se entrega ao fazer artístico: Tatiane Alves, a maquiadora do clipe, juntamente com a personal stylist Letícia Carello que deram vida imagética e exuberante à personagem destaque no clipe”, conta Ferreirah.

O videoclipe pode ser conferido no canal de YouTube de Leandro Ayô:

https://www.youtube.com/watch?v=JdHKOyrap2Y