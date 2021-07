Vila Flores lança oficina presencial gratuita de muralismo e graffiti

publicidade

Estão abertas as inscrições para a oficina de Muralismo e Graffiti, com Kelvin Koubik, que será promovida de forma gratuita pelo Vila Flores (São Carlos, 759). As aulas acontecem presencialmente de 27 a 31 de julho, das 14h às 17h durante a semana e das 9h às 13h, no sábado. A turma conta com 8 vagas e é voltada para maiores de 16 anos, de divferentes ocupações, sem exigência de contato anterior com a técnica e dando prioridade a moradores do 4º Distrito de Porto Alegre. Inscrições em bit.ly/vilaflores-muralismo até o dia 20 de julho.

A Oficina de Muralismo e Graffiti propõe uma imersão no universo das artes, entrelaçando os conhecimentos técnicos e as experiências do artista Kelvin Koubik com referências teóricas e momentos práticos de pintura. Dialogando entre a pintura clássica, o graffiti e a arte urbana, os encontros passeiam entre o surgimento da linguagem artística, nomes importantes na história até a efervescência dos dias de hoje. Durante as aulas - conduzidas pelo artista residente do complexo cultural Vila Flores há 7 anos - será possível vivenciar tal linguagem desde a sua concepção inicial até a sua representação em grande escala, falando sobre técnica e tecnologia.

A atividade faz parte da Programação Vila Flores 2021, projeto que promove espetáculos, oficinas formativas, residência artística, exposição de artes visuais e visitas guiadas ao complexo arquitetônico, abrindo espaço para diversas manifestações artísticas produzidas na cidade, democratizando o acesso à cultura através da realização gratuita da programação. O projeto é viabilizado através da Lei de Incentivo à Cultura, com patrocínio das instituições BRDE e Gedore, e realização da Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo - Governo Federal.

Sobre o ministrante:

Kelvin Koubik estudou pintura e desenho na Ufrgs, onde se formou. Tem trabalhos de pintura e ilustração realizados junto a agências de publicidade, escritórios de arquitetura e estúdios de criação. Transitando entre galerias e arte urbana, vem sendo reconhecido e convocado a pintar diversos painéis em diferentes cidades, lugares e espaços, públicos e privados. Muralista contextual, procura entender o meio para que seu trabalho dialogue com o espaço onde está inserido. Além disso, traz reflexos da natureza e a influência do digital para dentro do seu trabalho, dialogando com a pintura tradicional e com a Arte Contemporânea.