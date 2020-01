Vila Flores recebe carnaval de As Batucas neste domingo

publicidade

A banda As Batucas realiza, neste domingo, o seu tradicional carnaval no Vila Flores (rua São Carlos, 753, Floresta), a partir das 17h30min, em Porto Alegre. Os ingressos custam R$ 25 na hora.

A convidada especial da festa será Negra Jaque, que já se apresentou ao lado das Batucas no no Unimusica, quando a rapper e Biba Meira fizeram um show juntas.

No repertório do evento de domingo estão músicas de Pink Floyd, Rolling Stones, Rita Lee, Luis Gonzaga, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chiquinha Gonzaga, Alceu Valença e Bob Marley.

Além do grupo vocal e de Jaque, o show contará com as musicistas Raquel Pianta (guitarra), Natalia Damiani (gaita), Daniela Garcia e Ruama Quimera (trompetes) e Dy Ferranddis (baixo).

As Batucas – Orquestra Feminina de Bateria e Percussão foi criada por Biba Meira para fortalecer os laços e afirmar de que as mulheres estão definitivamente inseridas em todos os mercados e em todos os segmentos da sociedade. O grupo já participou de projetos de rua, festivais e eventos e shows no Bar Ocidente.