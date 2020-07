Vinícius de Moraes: quarenta anos de saudade

publicidade

Vinicius de Moraes ganha o especial "Saudades do Poeta", com o pianista Kiko Continentino e a cantora Lucynha Lima, composto de três lives realizadas nesta segunda, dia 6, e nos dias 9 e 11, sempre às 19h, no Facebook e no Instagram (@kikocontinentino). A proposta é prestar homenagem pelos 40 anos de saudades do poetinha, que morreu no dia 9 de julho de 1980, há 40 anos.

O duo apresenta um apanhado das composições do poeta com alguns dos seus parceiros mais ilustres, retratando assim as suas diferentes fases. “Vinicius foi peça fundamental em importantes momentos de nossa música e teve sua vida marcada por grandes transformações”, destaca Continentino. O projeto conta com o apoio de nomes de peso da música que conviveram com o poeta, como Roberto Menescal, Carlos Lyra e Marcos Valle.

A segunda-feira será com “Vinicius Jazz”, no qual Continentino improvisa ao piano temas do homenageado, fazendo uma releitura jazzística de sua obra. A live “Lucynha canta Vinicius”, na quinta-feira, traz a cantora interpretando algumas das parcerias do poeta com Tom Jobim, Carlos Lyra, Edu Lobo e Baden Powell.

Para finalizar, no sábado, dia 11, a programação apresenta “Vinicius para crianças”, show voltado ao público infantil, com algumas das canções do álbum “A Arca de Noé” (1980), feito em parceria com Toquinho.

Os artistas sugerem ao público a contribuição de ingresso solidário, no valor ao alcance de cada um, por meio da plataforma de financiamento coletivo em www.catarse.me/saudadesdopoeta.