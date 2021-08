'Vingadores 5' deve demorar para acontecer, diz presidente da Marvel

publicidade

Após o sucesso de Vingadores: Ultimato em 2019, muitos fãs da Marvel se perguntam quando um novo filme da equipe superpoderosa vai acontecer.

De acordo com Kevin Feige, presidente da Marvel, Vingadores 5 deve demorar para ser lançado.

m entrevista para o site Collider, Feige explicou que a prioridade no momento é desenvolver as histórias e personagens da Fase 4 da Marvel.

"Eu penso que queremos que exista um tempo razoável entre Ultimato e o início de uma nova saga, que já começou e está em andamento", disse Feige.

Ele compara a nova fase aos primeiros filmes da Marvel: "Você precisa de tempo, assim como na Fase 1, para construir essa saga antes de começar a juntar todo mundo".

A chamada Fase 4 da Marvel foi iniciada na TV com as séries WandaVision, Falcão e o Soldado Invernal e Loki, além do filme Viúva Negra. Neste ano, a empresa ainda tem mais dois lançamentos programados nos cinemas: Shang-Chi e a Lenda dos Dez Aneis, em setembro, e Eternos, em novembro.

De acordo com o Collider, Vingadores 5 deve estrear apenas por volta de 2025.

Confira abaixo o trailer final do filme de outra equipe da Marvel, os Eternos.