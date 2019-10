Violonista Juan Falú traz o folclore argentino para Porto Alegre

publicidade

O violonista Juan Falú chega em Porto Alegre para apresentar obras clássicas do folclore argentino nesta quinta-feira, às 20h, no Instituto Ling (rua João Caetano, 440, Três Figueiras). Os ingressos para o recital já estão à venda no site do Instituto Ling e na bilheteria do local com preços de R$ 50 (inteiro) e R$ 25 (meia-entrada).

Juan Falú é músico de formação autodidata e referência da música argentina como compositor e intérprete. Obteve diversos prêmios na Argentina, como o Prêmio Nacional da Música, o Prêmio Clarín e o Prêmio Gardel.

Falú já se apresentou em mais de 30 países, nas Américas, Europa, Ásia e África. O músico tem inúmeros registros discográficos, tendo sua obra editada na Argentina, França, Bélgica, México e Costa Rica.

Além disso, o argentino é professor da Universidad de San Martin, tendo recebido o título Honoris Causa desta universidade, e foi professor do Conservatório Manuel de Falla, de Buenos Aires.