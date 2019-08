"Viva o Centro a Pé" é o carro-chefe da 3ª edição da Semana do Patrimônio Cultural de Porto Alegre

publicidade

O patrimônio cultural de Porto Alegre pode ser conhecido e apreciado por meio de atividades gratuitas realizadas entre 17 e 24 de agosto, dentro da terceira edição da Semana do Patrimônio Cultural de Porto Alegre. A programação inclui três edições especiais do projeto “Viva o Centro a Pé”, que terá roteiros pela Cidade Baixa, Praça da Matriz e Museus Percurso do Negro. Também serão realizadas oficinas com temas diversos, incluindo o workshop “Fotografia com Celular”, com o Guilherme Lund, professor da ESPM-Sul, no Museu Joaquim Felizardo.

Será ainda promovido o Seminário “Arte e Monumentos como Patrimônio Cultural”, com a participação de Marcelo Magadán (Buenos Aires) tratando sobre o restauro do mais antigo monumento comemorativo da Argentina, a Pirâmide de Mayo (Plaza de Mayo, Buenos Aires), o qual ficou ao seu encargo. Giselle Beiguelman (São Paulo), da Faculdade de Arquitetura da USP, discorrerá sobre as formas de abandono dos monumentos e apresentará seu livro “Memória da Amnésia: Políticas do Esquecimento”, lançado recentemente na Flip, de Paraty, no Rio de Janeiro.

O professor Fábio Pinto da Silva abordará as experiências do Laboratório de Design e Seleção de Materiais da Ufrgs, entre as quais o escaneamento de monumentos de Porto Alegre, ferramenta que pode ajudar na preservação destes patrimônios. A exposição “Monumentos & Arte: a História da Cidade em Risco”, no Memorial do Rio Grande do Sul, abordará temática inédita no Rio Grande do Sul.

Quase uma tonelada de obras de arte de bronze e cimento que foram recolhidas pela Prefeitura de Porto Alegre das ruas e praças em razão do vandalismo, substituição dos originais em resina ou de monumentos que não existem mais, serão exibidas para o público. O objetivo é mostrar o quanto as obras de arte ao ar livre são importantes e como a sociedade pode se conscientizar em colaborar com o poder público na difícil missão de conservar e respeitar o patrimônio artístico e histórico importante. Interessados podem verificar a programação completa no site da Prefeitura de Porto Alegre ou efetuar as inscrições para as atividades pelo seguinte link.