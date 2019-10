"Vivemos um tempo em que perdemos muitas referências de orientação", diz Nobel da Literatura 2018

publicidade

A 71ª Feira do Livro de Frankfurt abre oficialmente quinta, com a apresentação do país homenageado, a Noruega. Mas o clima já ferveu na manhã de terça, quando aconteceu a tradicional entrevista coletiva com o diretor da feira, Jurgen Boos. Ele esteve acompanhado de uma ilustre convidada: a escritora polonesa Olga Tokarczuk, prêmio Nobel de Literatura de 2018. Em seu discurso, ela destacou a dimensão política da escrita em tempos conturbados. "Eu estava em algum lugar sem nome entre Berlim e Bielefeld (noroeste da Alemanha), o que considero significativo porque esse lugar sem nome é uma boa metáfora para o mundo em que vivemos hoje: vivemos um tempo em que perdemos muitas referências de orientação", disse sobre o momento em que recebeu a notícia que seria a premiada pelo Nobel

Em relação ao papel da literatura diante dessa constante mudança, a polonesa reconheceu que os livros em geral são lentos para espelhar a realidade, o que coloca em dúvida, muitas vezes, sua eficácia. "Precisamos de tempo para expressar o que sentimos e o que nos rodeia. Às vezes, me questiono se é possível descrever esse mundo ou se estamos perdidos diante do desaparecimento de parâmetros de referência", comentou a autora. Para ela, ao final, a fé na obra literária prevalece, o que pode, segundo sua opinião, levar a escrita a um nível mais profundo de comunicação, se comparada a outras mídias.

"Na literatura - e penso especialmente no romance -, não se trata apenas de uma troca de informações, mas principalmente na transmissão de uma experiência vital, o que permite um encontro em um plano mais profundo.". Em relação à própria obra, Olga ressaltou sua fé em conseguir uma união das pessoas que sobressaia às "diferenças de orientação étnica, nacional ou sexual". E, quando comentou sobre seu país, a escritora reconheceu sua insatisfação com o resultado das eleições na Polônia, que deram a vitória ao partido atualmente no poder, mas acrescentou que a chegada ao parlamento da esquerda e dos Verdes lhe dá alguma esperança.

Olga foi precedida pelos discursos do diretor da feira, Boos, e do presidente da Associação Alemã de Livrarias, Heinrich Riethmüller. Ambos destacaram a importância do livro como forma de luta política. "Precisamos de autores que denunciem situações ruins, que exercem resistência e estejam dispostos a correr riscos. E precisamos de editores que colecionem esses conteúdos e encontrem formatos apropriados para eles", afirmou Boos.