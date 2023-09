"Voltado a Ler Mafalda": série documental sobre a origem dos quadrinhos de Quino

publicidade

Conhecida em mais de 40 países, a Mafalda é uma das mais clássicas personagens dos quadrinhos mundiais. Porém, dessa vez, a história vai ser contada de um ponto de vista diferente. A série documental "Voltando a Ler Mafalda" chega exclusivamente ao Disney+ e Star+, simultaneamente, no próximo dia 27 de setembro, trazendo a origem dos famosos quadrinhos de Quino, criador da personagem, e todo o processo criativo em torno dessa garotinha que não passa despercebida por ninguém.

A produção revela quais foram as fontes de inspiração do autor, como esse olhar revolucionário expressado através de uma menina começou e as tiras mais memoráveis que contam a história dessa personagem forte, inconformista e disposta a lutar contra as injustiças cotidianas do mundo. Toda essa análise é realizada pelo olhar de nomes como Maitena, Liniers, Montt, Tute, Rep, Kemchs e Raquel Riba Rossi, cartunistas renomados e admiradores da obra de Quino.

Criada em 1962, Mafalda era inicialmente uma personagem de um comercial de eletrodomésticos, e nem mesmo seu criador imaginava que um mundo de gerações aguardava por ela, que se tornou uma personagem marcante na memória afetiva de muitas pessoas.

A série documental é uma obra da diretora argentina Lorena Muñoz e do produtor Fernando Semenzato. Além de participações mais do que especiais, a produção também conta com depoimentos de fãs da Mafalda, celebridades, editores, historiadores, amigos e familiares de Quino — que faleceu no final de 2020.

"Voltando a Ler Mafalda" chega exclusivamente no Disney+ e Star+ no dia 27 de setembro.

Veja trailer: