"Vozes Negras” é o primeiro título do novo projeto da TAG – Experiências Literárias

publicidade

A TAG – Experiências Literárias está lançando um novo produto literário, a TAG Trilhas que, em sua primeira edição, imerge na produção de autores negros. A TAG Trilhas Vozes Negras é composta por uma coleção de sete livros em edição exclusiva, revista e plataforma multimídia online, que se complementam e ampliam as abordagens das obras. Produzidos em diferentes épocas, de temáticas e nacionalidades diversas, os títulos são: “Úrsula”, de Maria Firmina dos Reis; “Amada”, de Toni Morrison; “Clara dos Anjos”, de Lima Barreto; “A Autobiografia de Minha Mãe”, de Jamaica Kincaid; “No Seu Pescoço”, de Chimamanda Ngozi Adichie; “Dentes Brancos”, de Zadie Smith e “O Avesso da Pele”, de Jeferson Tenório. Já o conteúdo online apresenta playlists de leitura, textos complementares e debates com grandes nomes dos cenários nacional e internacional, como Criolo, Conceição Evaristo e Grada Kilomba.

Trilhas

O conceito do projeto é unir literatura e experiências imersivas sobre grandes temas. No caso da TAG Trilhas Vozes Negras, as obras são apresentadas em ordem cronológica a partir do contexto histórico dos seus enredos e estão conectadas a macroabordagens. Para isso, um gráfico ilustrado que lembra o mapa de uma rede de metrô acompanha o material, ‘conduzindo’ o leitor através de uma sugestão de ordem de leitura das obras associada ao conteúdo online da plataforma, onde é aprofundada a interseccionalidade dos títulos. As tramas, mesmo distantes no tempo e na geografia, são perpassadas por temáticas comuns, como as de gênero, feminismo e raça presentes em “Amada”, cuja história se passa em 1863, e “No Seu Pescoço”, que acontece nos anos 2000; ou por questões de masculinidade e negritude presentes em “Dentes Brancos”, da britânica Zadie Smith e “O Avesso da Pele”, do brasileiro Jeferson Tenório.

Os títulos foram escolhidos por um comitê de curadoria composto por Fernando Baldraia, editor de diversidade da Companhia das Letras, editora a cujo catálogo pertencem as obras, e Fernanda Bastos e Luiz Mauricio Azevedo, idealizadores da editora independente Figura de Linguagem e colaboradores da TAG, e que estão envolvidos com a TAG Trilhas Vozes Negras desde suas etapas iniciais. Longe de esgotar o universo de autoria negra na literatura, e tampouco de esgotar o tema da vivência negra, a seleção das obras se propõe a ressaltar a criatividade negra na escrita, celebrando a pluralidade das diversas vozes negras que escreveram — e escrevem — ao longo dos tempos, além de deslocar os olhares do leitor para o entendimento do passado, analisar o contemporâneo e a projetar um futuro que é diverso, empático e com equidade.

"Quando a TAG me convidou para idealizar essa coleção eu pensei que seria uma grande oportunidade de desmistificar e retirar o véu de preconceito sobre o conceito de literatura negra. Porque as pessoas acham natural você ter curiosidade de conhecer a literatura francesa ou alemã, mas criam uma barreira sobre o resultado da transformação da experiência da diáspora negra, que é tão valiosa para a arte em tantas linguagens e claro a literatura incluída. Muitas autoras e autores poderiam ser mencionados nessa coleção, mas, para além do fato de que as obras escolhidas têm muita qualidade, elas possibilitam que o público se engaje com a iniciativa ininterrupta de ler mais autores negros, enriquecendo sua própria cultura literária", afirma Fernanda Bastos.

Além da experiência multimídia e da coleção contendo os sete livros, a TAG Trilhas Vozes Negras é acompanhado de uma revista exclusiva com detalhes sobre o contexto histórico das obras e dados sobre cada autor, além de mimos como ecobag e caneca temática. Interessados também poderão adquirir somente o acesso à plataforma online. A TAG Trilhas está em pré-venda no site da TAG, no link: http://taglivros.com/trilhas/vozesnegras, com entrega prevista para outubro. O projeto também irá distribuir assentos sociais à plataforma virtual mediante autodeclaração em formulário, e fazer a doação de edições do box para coleções de bibliotecas e instituições públicas e comunitárias do Brasil.