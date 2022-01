Wander Wildner toca hoje no Ocidente

publicidade

O projeto Ocidente Acústico recebe nesta quinta, às 21h, Wander Wildner, no Ocidente (João Telles esquina com Osvaldo Aranha). No show “Coração Selvagem”, o músico estará acompanhado de Maurício Chaise na guitarra base, Rust Costa na guitarra solo, Clauber Scholles no baixo e Rika Barcellos na bateria. O evento acontecerá com distanciamento entre mesas e cadeiras, todas as janelas abertas, uso obrigatório de máscaras, assim como apresentação do comprovante de vacinação. Ingressos no Sympla.

Wander Wildner continua sendo um verbete obrigatório da enciclopédia virtual do rock no Brasil, desde que era cantor dos Replicantes nos anos 80, mas principalmente porque iniciou uma carreira solo que já está sedimentada em 13 álbuns de músicas inéditas. Algumas dessas canções se tornaram clássicos da música popular, como “Bebendo Vinho”, “Eu não consigo ser alegre o tempo inteiro” e “Eu tenho uma camiseta escrita eu te amo”. Por mais de duas décadas em shows pelo país, algumas turnês pela América do Sul e Europa, e com lançamentos icônicos, fez em canções a crônica sagaz da passagem dos tempos, seja pelo punk, pelo brega, pelo folk e cancioneiro popular, que o tornaram o Rei do Punkbrega.

Além disso, Wander Wildner é um camaleão, um nômade, que vive se transformando e circulando de um lugar para outro. Em junho de 2021 lançou seu primeiro livro, “Aventuras de um Punkbrega,” onde conta de forma ficcional a saga de um personagem que se confunde com a própria realidade do autor. Em outubro saiu o álbum “Coração Selvagem”, seu disco mais ousado, incorporando influências do rock independente e diferentes gêneros populares à sua já consolidada visão de mundo. Ambos foram lançados pela Yeah Discos Livros & Bugigangas.

As próximas atrações do Ocidente Acústico são: Pata de Elefante, no dia 20; e Marcelo Gross lançando seu terceiro disco solo, "Tempo Louco", no próximo dia 27.