"Watchmen" não deve ter segunda temporada tão cedo, diz criador da série

"Watchmen" não deve ganhar uma segunda temporada tão cedo. Pelo menos não pelas mãos do showrunner Damon Lindelof. Em entrevista a Entertainment Weekly, o criador da série falou que a produção foi uma carta de amor aos HQs originais. "Queria que todos soubessem que não se tratava do miolo de uma trilogia, nem do começo de uma série de sete temporadas", disse.

Lindelof contou que, na sua primeira reunião com a HBO, usou como referências "True Detective" e "Fargo", onde as histórias se resolviam em apenas uma temporada e sem a necessidade de seguir com o mesmo elenco ou roteirista/diretor.

"É sacrílego e muito hipócrita dizer: 'Ninguém mais pode aparecer e fazer outra temporada de Watchmen'. Se eu fosse fazer isso, precisaria ter uma ideia muito legal e uma justificativa para fazê-lo. Eu não tenho nenhuma dessas coisas agora. Isso não significa que eles não chegarão em algum momento futuro", afirmou.

"Watchmen" estreou em 20 de outubro na HBO e teve seu último episódio exibido nesse domingo. A série se passa 30 anos após os acontecimentos da graphic novel em uma realidade que os vigilantes são tratados como vilões. A personagem Angela Abar/Sister Night (Regina King) começa a descobrer uma grande rede de intrigas e segredos envolvendo a polícia e o grupo extremista Sétima Kavalaria.

