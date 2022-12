"We Are One Tour" reúne grandes nomes do hardcore em Porto Alegre

publicidade

A "We Are One Tour", que reúne grandes nomes do hardcore mundial, passará pelo Rio Grande do Sul em 2023! Será dia 9 de março, na URB Stage (R. Beirute, 45 – Navegantes), em Porto Alegre. As atrações do evento são: Millencolin (Suécia), Satanic Surfers (Suécia), Cigar (Estados Unidos) e 69Enfermos (Brasil).

Ingressos à venda neste link aqui: We_Are_One_Tour.

A We Are One foi realizada pela primeira vez na América do Sul em 2016 e, desde então, já percorreu seis países e reuniu mais de 30 mil pessoas em três edições históricas. Passaram pelo festival grandes nomes do punk rock e hardcore mundial, como Lagwagon, Belvedere, Mute, Comeback Kid, Much The Same, Face to Face, Ignite, Pennywise, entre outros.

Em 2023, a principal atração são os monstros do hardcore melódico sueco: Millencolin! Um dos grupos mais importantes a colocar o punk rock em evidência nos anos 1990, o quarteto consolidou uma trajetória de destaque dentro do estilo. Na ativa desde 1992, a banda é conhecida por fazer um som veloz e melódico que virou referência no gênero.

Com nove álbuns lançados, o Millencolin retorna ao Brasil para divulgar seu mais recente trabalho oficial de estúdio chamado SOS, lançado em 2019 pela Epitaph. O repertório para os shows também inclui, claro, sucessos de toda a carreira. Clássicos como ‘No Cigar’, ‘Fox’ e ‘Penguins & Polarbears’ — do disco Pennybridge Pioneers (2000), que completou duas décadas em 2020 — não devem faltar.

Cronograma:

Abertura: 18h

69 Enfermos: 18h30min

Cigar: 19h40min

Satanic Surfers: 20h50hmin

MILLENCOLIN: 22h00min