Wilko Johnson, ator e guitarrista inglês, morre aos 75 anos

O cultuado guitarrista inglês Wilko Johnson morreu em sua casa aos 75 anos. Com o Dr. Feelgood, que na primeira metade dos anos 70, fez uma música baseada no R&B e rock dos anos 50. O instrumentista abriu um caminho que levaria ao surgimento do punk rock nos anos que se seguiram.



A banda se tornou a principal do pub rock, que se colocava contra os excessos que o rock vivia naquele momento professando uma volta aos shows em pequenos lugares e um estilo mais básico de gravação - o Dr. Feelgood chegou a lançar LPS em mono.

O músico, que também tocou em parceria com Ian Dury, fez carreira solo ao longo de 40 anos.

Além de músico, Johnson também tinha uma carreira como ator e integrou o elenco de da série "Game Of Thrones", interpretando o carrasco Ilyn Payne.

Há dez anos ele foi diagnosticado como um câncer no pâncreas. Na época, o diagnóstico foi anunciado como um caso terminal da doença e o músico se recusou a fazer tratamento com quimioterapia para embarcar em uma turnê de despedida.

Seu último show aconteceu em 18 de outubro, em Londres.