Will Smith renuncia à Academia de Hollywood após tapa durante cerimônia do Oscar

Will Smith apresentou sua renúncia da Academia de Hollywood, que atribui o Oscar, após ter agredido Chris Rock durante a cerimônia de entrega dos prêmios no domingo passado, anunciou o ator em um comunicado divulgado nesta sexta-feira (1). "Estou renunciando à filiação na Academia de Artes e Ciências Cinematográficas e acatarei quaisquer consequências que o conselho considerar apropriadas", escreveu o ator no comunicado publicado na revista Variety.

"Minhas ações durante a cerimônia dos 94º prêmios da Academia foram impactantes, dolorosas e indesculpáveis". "A lista das pessoas que feri é longa e inclui Chris, sua família, muitos de meus queridos amigos e afetados, todos que assistiram e as audiências globais em casa", continuou Smith.

Os presentes no teatro Dolby de Hollywood, em Los Angeles, ficaram atônitos quando Smith subiu no palco e deu um tapa em Rock, depois que o comediante fez uma piada sobre a cabeça raspada da esposa do ator. Jada Pinkett Smith sofre de alopecia, uma doença que causa queda de cabelo.

"Traí a confiança da Academia. Privei outros indicados e vencedores de sua oportunidade de celebrar e serem celebrados por seus extraordinários trabalhos. Tenho o coração partido", confessou Smith, o quinto homem negro a ganhar o Oscar de melhor ator. "Quero devolver o foco àqueles que merecem a atenção por seus feitos e permitir que a Academia volte ao incrível trabalho que faz para apoiar a criatividade e a arte no cinema", concluiu Smith.