Woody Allen em sua Nova Iorque e na tela do Cineclube

O longa-metragem “Manhattan”, de Woody Allen, uma homenagem a New Iorque e seus espaços culturais, é a atração da sessão desta segunda-feira, 20h, do Cineclube Torres. Continua a programação especial com clássicos da cinematografia mundial com locações significativas em famosos museus internacionais em comemoração do Dia Internacional de Museus e como apelo para preservação e valorização do Museu Histórico de Torres, onde ocorrem as sessões do Cineclube.

No enredo de “Manhatan”, um escritor de meia-idade divorciado, vivido pelo próprio Woody Allen, se sente em uma situação constrangedora onde sua ex-mulher (Diane Keaton) o largou para ficar com outra mulher e além disso, está para publicar um livro, no qual revela assuntos muito particulares do relacionamento deles. Neste período ele está apaixonado por uma jovem de 17 anos, interpretada por Mariel Hemingway, neta do celebre escritor, que corresponde a este amor. No entanto, ele sente-se atraído por uma pessoa mais madura, a amante do seu melhor amigo, que é casado.

Woody Allen detestou seu trabalho nesta produção. Ele achou tão ruim que se ofereceu para dirigir um filme de graça caso a United Artists, distribuidora do filme nos EUA, não lançasse “Manhattan”. Incluindo este trabalho, Allen é um dos diretores que mais utilizou museus para gravar cenas de seus filmes e na sua “carta de amor” para Nova Iorque, o filme “Manhattan” (1979), os protagonistas percorrem o MoMA (Museum of Modern Art), o Solomon R. Guggenheim Museum, o Met (Metropolitan Museum of Art) e o Whitney Museum of American Art. A estreia desse filme, na época, foi exatamente no Whitney Museum of American Art., e o arrecadado foi doado integralmente ao museu.