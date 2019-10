Xamã e Pelé MilFlows tocam na festa "Salve o Rolê" em Porto Alegre

publicidade

Os rappers Xamã e Pelé MilFlows chegam em Porto Alegre para tocarem seus principais hits em um show nesta sexta-feira, no Opinião (rua José do Patrocínio, 834). A apresentação ocorre dentro da festa "Salve o Rolê", que inicia às 23h, que contará ainda com as presenças do grupo 24por7 e os DJ’s Loy, Matheus Basso e Fô Machado.

Em turnê com o seu disco de estreia "Pecado Capital", Xamã vai aproveitar a sua passagem por Porto Alegre para cantar seus singles recentes como "Monalisa", "Hey Pai" e "Malvadão 2". Já Pelé MilFlows volta à capital gaúcha com repertório do álbum “Louco de Amor”, que entre as canções estão "Vem Cá", "Louco por Você" e "Me Amarrei".

Natural de Campo Grande, zona oeste do Rio de Janeiro, Xamã surgiu nas batalhas de MC’s que ocorrem pelo Brasil e o seu trabalho é influenciado pela literatura, pelo teatro, pelo cinema e até mesmo pela série de quadrinhos “Sin City”.

Também carioca, Pelé MilFlows é o nome artístico do rapper Maurício Lourenço, integrante do coletivo Brutang 44 e também do 1Kilo. Depois de ficar conhecido ao participar das competições de rimas de São Gonçalo, a sua cidade natal, o cantor consolidou a sua trajetória dentro do hip hop marcando presença na famosa Batalha do Tanque, em que conquistou 19 títulos.

Ingressos

Os ingressos estão à venda no site do Sympla e nas lojas Multisom dos shoppings Iguatemi, Praia de Belas, BarraShoppingSul e no Centro Histórico (rua dos Andradas. 1001).

Os bilhetes também estão disponíveis na loja Verse no Centro (rua dos Andradas, 1444) e no Shopping Lindoia.

Os valores do lote promocional são R$ 60 (inteiro), R$ 30 (estudantes e idosos) e R$ 35 (solidário mediante a doação de 1kg de alimento não perecível).