Zé Neto se pronuncia após polêmica com Anitta: 'Nunca nossa intenção foi incitar o ódio'

Zé Neto, da dupla com Cristiano, se pronunciou a respeito da polêmica envolvendo Anitta. Após criticar a cantora durante um show no último dia 12 e ver o público vaiando a funkeira uma semana depois, o sertanejo disse que a intenção dele nunca foi incitar o ódio.

"Nunca, pela vida dos meus filhos, a nossa intenção foi incitar o ódio", disse Zé Neto no Stories no começo deste sábado (21). "Isso está longe da gente e peço desculpa a quem entendeu errado. Queria repreender qualquer tipo de ódio que está sendo construído por causa de uma expressão errada que eu fiz", completou.

O cantor reforçou ser contra o ódio e o cancelamento e disse que queria apenas expressar a opinião dele quando criticou Anitta. "Não apoio nenhum tipo de ódio. Que a gente persista sempre acreditando nos nossos sonhos. Não sei falar nem o português direito, quanto mais outras línguas. Respeito cada um pelo seu talento e pelo seu mérito", concluiu.

No dia 12 de maio, durante um show na cidade de Sorriso, no Mato Grosso, Zé Neto criticou Anitta enquanto fazia um discurso. Na semana seguinte, o público que estava vendo uma apresentação da dupla sertaneja em Dourados, no Mato Grosso do Sul, vaiou e xingou a funkeira.