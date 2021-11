Zé Ramalho e Overdriver Duo lançam nova versão para ‘Sinônimos’

publicidade

Na sexta-feira, dia 3 de dezembro, estreia no Spotify uma colaboração musical inédita reunindo um ícone da música brasileira e um jovem duo pop. A canção é um clássico do cancioneiro brasileiro, que agora volta em nova leitura.

A convite do Overdriver Duo, Zé Ramalho participa da novíssima versão de “Sinônimos”, hit de César Augusto, Paulo Sérgio e Cláudio Noam que o paraibano já havia gravado no CD e DVD “Zé Ramalho ao vivo” (2005) e depois em versão voz e violão, lançada no box “Zé Ramalho voz e violão - 40 anos de música” (2016).

A nova concepção da canção foi proposta pelo duo pop gaúcho de projeção internacional, que já contabiliza mais de 4 bilhões e 200 milhões de visualizações nas redes sociais, com videoclipes assistidos em cerca de 150 países. Um encontro perfeito de vozes e gerações que atualiza e reforça a beleza da canção.

Para os milhares de fãs de Zé Ramalho a novidade é mais do que bem vinda e antecede a volta do artista aos palcos, depois de dois anos. Distante desde março de 2020, quando fez sua última apresentação antes do início da pandemia e da necessidade de distanciamento social, Zé Ramalho já tem duas datas e locais confirmados para fevereiro de 2022: dia 5 no Vivo Rio (RJ) e dia 13 no Espaço das Américas (SP). Em Porto Alegre, seu show é no dia 19 de março, no Araújo Vianna.