Zaffari lança receitas especiais e playlists temáticas

publicidade

Para inspirar momentos de convívio, relaxamento, treino e gastronomia à população na quarentena, o Zaffari lançou a série “Receitas para Fazer em Casa”, no site www.zaffari.combr; e três novas playlists no seu canal do Spotify (https://open.spotify.com/user/zaffari). Sob coordenação e curadoria do Marketing Corporativo do Grupo Zaffari, os conteúdos serão atualizados semanalmente.

As receitas agradam diferentes públicos, trazendo desde pratos mais substanciosos, passando por dicas de como aproveitar os alimentos que temos na geladeira até chegar a pratos preparados com a participação das crianças, As três novas playlists “Relaxando em Casa”, “Cozinhando em Casa” e “Treinando em Casa” se juntam às 18 que foram reativadas, e que também têm muito a ver com bem-estar e gastronomia. “Acordar Bem”, “Boa Noite”, “Momento Gourmet”, “Rock e Burger” e “Aroma de Café” estão entre elas