Zeca Baleiro volta ao cancioneiro português em "Canções d'Além-mar"

Em julho de 2020, o cantor e compositor Zeca Baleiro lançou nas plataformas digitais "Canções d´Além-mar", álbum em que homenageia autores portugueses como Sérgio Godinho, Pedro Abrunhosa, Fausto, Zeca Afonso, Rui Veloso e Carlos Tê, Jorge Palma, António Variações, Ornatos Violeta, Vitorino, João Gil e João Monge, e José Cid. Agora, o álbum premiado na 22ª edição do Grammy Latino como Melhor Álbum de Música Popular Brasileira ganha uma versão Deluxe, que chega nas plataformas digitais hoje (27 de maio) com duas gravações inéditas: “O Homem do Leme”, do grupo Xutos e Pontapés, e “Inquietação”, de José Mário Branco.

“Desde o lançamento do álbum, alguns amigos portugueses me cobraram pela falta de artistas da nova geração. Mas eu precisava antes render tributo aos artistas responsáveis pelo meu ‘ingresso’ na produção musical contemporânea de Portugal - Fausto, Sergio Godinho, Jorge Palma, Rui Veloso, esses cânones todos. Quem sabe não surja por aí um volume 2 em breve, contemplando as novas gerações? Tenho ouvido bastante coisa interessante, há uma cena bonita e rica hoje na música portuguesa”, comenta Baleiro.

A edição Deluxe traz como bônus outras duas músicas de ícones musicais do país: o compositor José Mário Branco e Xutos e Pontapés, banda pioneira do rock português, criada no final dos anos 1970 e que continua em plena atividade. "Canções d´Além-mar" foi lançado com 11 canções que saíram de uma lista final de 40 músicas, além de duas faixas bônus. "Canções d´Além-mar" é uma carta de amor de Zeca Baleiro a autores portugueses. Nas suas palavras, "não é uma antologia, mas um recorte afetivo do cancioneiro português feito por um músico brasileiro, uma homenagem sincera e apaixonada".

Longa é a história de amor entre Zeca Baleiro e Portugal. Em 1999, no projeto "Navegar é Preciso", um encontro entre artistas brasileiros e portugueses em São Paulo, Zeca dividiu o palco com Pedro Abrunhosa - o primeiro artista português com quem partilhou o palco. Desde 2000, Baleiro tem realizado bem-sucedidos espetáculos em Portugal, em temporadas regulares. Em 2001, a convite de Sérgio Godinho, se apresentou pela primeira vez para um grande público em Portugal, na Festa do Avante. E foi Jorge Palma o compositor português que ele primeiro gravou em disco. Em 2006 registrou “Frágil” como faixa-bônus para o cd “Baladas do Asfalto e outros blues”, lançado primeiramente em Portugal. A gravação o aproximou de Palma, a ponto de dividirem o palco no Rock’n’Rio Lisboa 2010. Também dividiu o palco com o grupo “Clã”em duas oportunidades – em show na Praça do Comércio, em Lisboa, e no Teatro Sesc Pompeia, em São Paulo.