Zeeba anuncia turnê "Cultivar"

publicidade

O cantor e compositor Zeeba anunciou as três primeiras datas de sua nova turnê. Começando por Porto Alegre, a maratona de shows passará por várias cidades brasileiras em espaços que aproximam o artista do público.

Zeeba apresenta o projeto “Cultivar”, álbum de inéditas que veio acompanhado de um curta metragem, coescrito e idealizado pelo artista, que expandiu e intensificou a relação com os ouvintes. Tocando em temas de saúde mental, positividade, afeto e relações, o trabalho terá sua terceira fase revelada nos palcos: um espetáculo de música ao vivo, pensado para explorar o lado produtor e instrumentalista de Zeeba.

Confira as datas já anunciadas.

Dia 9/07: Porto Alegre/RS - Agulha

Dia 13/07: São Paulo/SP - Bar Alto

Dia 14/07: Rio de Janeiro/RJ - Solar de Botafogo

Ingressos disponíveis aqui: https://zeeba.lnk.to/Tour

A turnê foi desenhada para espaços que trazem o cantor para ainda mais perto do público e permitem que seu lado multi-instrumentalista seja um dos destaques do show. Acompanhado de um tecladista e percussionista, Zeeba oferece um repertório inédito, que inclui os lançamentos “Te dizer que sim.”, “Hope”, “Dream” e “Mundo de Papel”, além de grandes faixas da carreira, incluindo “Never Let Me Go”, “Ocean” e “Hear Me Now”.

O projeto “Cultivar” também colocou Zeeba em maior contato com as redes sociais e a linguagem específica que conecta música e a produção de conteúdo dos usuários. Versões alternativas das faixas do álbum foram disponibilizadas exclusivamente no TikTok, facilitando e incentivando o lado criativo da plataforma. Com isso, “Cultivar” mostra a versatilidade do trabalho audiovisual e seus desdobramentos em diferentes mídias. Zeeba agora convida o público para a experiência ao vivo e prepara mais uma abordagem original para o projeto.

Clipe: