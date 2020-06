Zumb.boys inicia mostra de repertório virtual

publicidade

Com as apresentações virtuais, o grupo Zumb.boys, da Zona Leste, de São Paulo, apresenta o espetáculo “Dança por Correio”, nesta terça-feira e dia 2 de julho, às 19h, pelo perfil @grupozumbboys.

"Dança por Correio” já foi apresentado em diversas cidades brasileiras e, em 2016, ganhou o prêmio de Melhor Espetáculo (Não Estreia) pela Associação Paulista de Críticos de Artes. O espetáculo traz improvisos e jogos coreográficos pré-estabelecidos, criando um espaço de interação com a plateia propondo novas relações entre espaço, dança e musicalidade.

Durante as apresentações, vestidos como carteiros, os dançarinos entregam cartas ao público e, a partir delas, traduzem em dança os sentimentos e sensações contidas no papel. Um desejo de comunicar-se com os transeuntes, viajantes de sua própria cidade e turistas de uma vida dedicada ao infinito trabalho e busca pelo conforto, utilizando seus corpos para traduzir as sensações de um "ser urbano".

No dia 2 de julho, depois da apresentação, às 19h, será transmitido, via Instagram @zumb.boys, às 21h, um bate-papo com curiosidades e memórias sobre o processo criativo de “Dança por Correio”, com o convidado especial Douglas Iesus, integrante do grupo Fragmento Urbano, da Zona Leste, que participou da criação da coreografia.

Criado em 2003, o Zumb.boys tem como base de sua pesquisa as danças urbanas, buscando através desta linguagem, caminhos para visibilidade e protagonismo periféricos e das culturas marginais. Ao trazer este projeto para o ambiente virtual, o grupo propõe apresentar sua pesquisa com as danças urbanas e propor um encontro para passar por este momento de forma reflexiva e questionadora.

Acompanhe a agenda da mostra de repertório através das redes sociais do grupo: facebook.com/grupozumbboys e @zumb.boys