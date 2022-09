Escritora Andrea Barrios lança romance em Porto Alegre

publicidade

A escritora Andrea Barrios realiza uma leitura comentada do livro “Albertina Belmonte”, neste sábado, às 15h30min, no Café do Margs (Praça da Alfândega, s/nº). Haverá bate-papo e sessão de autógrafos. A obra foi lançada primeiro em Portugal (edições Húmus) e estreia no Brasil com edição da BesouroBox.

Albertina Belmonte chega à idade adulta nos anos 70. Apesar dos ventos de liberdade que sopram desde os anos sessenta, é reprimida pela família, que cultiva o peso de uma tradição em que as mulheres têm a existência atrelada às tarefas domésticas. Quando Albertina abre o sótão trancado desde o desaparecimento do avô, Roberto Belmonte, descobre os livros que ele deixou e a chance de se apropriar de seu destino. Assim, empreende uma viagem em direção à descoberta da força e beleza de ser quem a vontade pede. Na Belle Époque montevideana, conhece Célia Ocampo e Eusébio Garay que a fazem refletir sobre sua existência.

Andrea é filha de pai e mãe uruguaios e nasceu em Porto Alegre, em 1976. Escritora, tradutora e professora de francês e espanhol, participou de coletâneas de conto e poesia. É autora do livro de contos bilíngue “Ao menos um descanso / Al menos un descanso (AGE, 2018).