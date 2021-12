Uma perda incalculável

publicidade

Morreu, neste 15 de dezembro, bell hooks (assim mesmo com iniciais em letras minúsculas), intelectual de enorme importância nos estudos sobre feminismo negro. Talvez muitos leitores não a tenham conhecido. É possível que seus textos não tenham chegado em muitos lugares do Brasil. Mas as ideias costumam se despegar das obras e andar por aí sem pai nem pai. Gloria Jean Watkins, nascida em 25 de setembro de 1952, nos Estados Unidos, adotou o nome bell hooks em homenagem à bisavó materna, com letras em caixa baixa, como se diz em jornalismo, para tirar qualquer evidência da sua pessoa. A biografia dessa professora, escritora, pesquisadora e ativista negra tem origem na família modesta: o pai era zelador; a mãe, empregada doméstica.

O seu percurso será pontuado de lutas, conquistas, livros, posicionamentos, conceitos, iluminações. Ela se destacaria abordando temas como interseccionalidade, racismo e amor. Quem quiser mergulhar nos seus livros encontra, pela editora Elefante, “Tudo sobre o amor”, “Teoria feminista – da margem ao centro”, “Ensinando pensamento crítico: sabedoria prática”, “Anseio: raça, gênero e políticas culturais” e “Erguer a voz: pensar como feminista, pensar como negra”. Pela Orfeu Negro se pode ler o seu clássico “Não serei eu mulher? - As mulheres negras e o feminismo”. Nunca tarde para descobrir um livro.

Nassira Hedjerassi, da Universidade de Reims, escreveu sobre ela um belo texto intitulado “Na escola de bell hooks”. Em questão, uma pedagogia emancipadora “rompendo com o modelo tradicional que se baseia em uma relação de poder e autoridade e que coloca as pessoas em uma postura de silêncio, escuta e absorção das palavras do professor, as relações entre elas devem ser radicalmente modificadas, dando um lugar real aos educandos como sujeitos”. Explorando essas ideias, bell hooks lecinou em várias instituições, especialmente na Universidade da Califórnia, em Yale, em Ohio e no City Collège de Nova York. Com uma linguagem direta, bell hooks levou os estudos afro-americanos a um novo patamar. Tudo que ela não queria era ver ideias encasteladas.

“Na medida em que bell hooks concebe a teoria como uma prática de libertação, critica o confinamento dos acadêmicos e seus escritos em um círculo limitado, seu caráter abstrato, o que os torna particularmente inacessíveis às populações oprimidas diretamente envolvidas”, sendo as dificuldades de acesso “agravadas pelo fenômeno do analfabetismo, que atinge principalmente as mulheres negras”, diz Nassira Hedjerassi. Os níveis de desvantagem podem se sobrepor cruelmente por cor de pele, gênero, orientação sexual, classe social, escolarização. Se hoje tudo isso parece evidente, foi preciso que intelectuais como bell hooks lançassem luz sobre tais temas.

Grandes jornais de toda parte lamentaram a sua morte. O francês Le Monde resumiu: “Autora prolífica, ela publicou cerca de quarenta livros, em quinze idiomas. Seus temas favoritos eram feminismo, racismo, cultura, política, gênero, amor e espiritualidade”. Citou: "’Sua perda é incalculável’, disse Roxane Gay, autora e editora americana, no Twitter”. O americano New York Times titulou em seu prestigioso suplemento cultural: “Em louvor de bell hooks”. O texto de Min Jim Lee deu o tom: “Em 1987, eu estava no segundo ano em Yale. Eu estava nos Estados Unidos há 11 anos e, embora fosse formado em história, queria ler romances de novo. Eu me inscrevi para ‘Introdução à Literatura Afro-Americana, que foi ministrada por Gloria Watkins, uma professora assistente no departamento de Inglês, e ela era uma professora tão maravilhosa que eu me inscrevi para sua outra aula, ‘Mulheres Negras e Sua Ficção’”. Bela síntese de uma carreira.

A verdade é que bell hooks ajudou a mudar a vida de muitas mulheres fornecendo-lhes instrumentos para se compreenderem e interpretaram os contextos sociais das suas existências. Afinal, o que dizia essa autora com livros publicados em quinze línguas. Coisas assim: “Ao contrário do que fomos ensinados a pensar, o sofrimento desnecessário e não escolhido nos machuca, mas não precisa nos ferir por toda a vida. Isso nos marca, mas o que permitimos que a marca do nosso sofrimento se torne está em nossas próprias mãos”. É muito difícil, mesmo não sendo mulher, ler textos de autoras como bell hooks e Patrícia Hills Collins, para citar outra referência do feminismo negro, sem se sentir modificado. As engrenagens sociais se abrem.

Esta afirmação de bell hooks deveria ser colada na parede de cada intelectual: “É evidente que um dos muitos usos da teoria no ambiente acadêmico é a produção de uma hierarquia de classes intelectuais onde as únicas obras consideradas realmente teorias são as altamente abstratas, escritas em jargão, difíceis de ler e com referências obscuras”. Há muito se sabe, mesmo que poucos admitam, que a produção intelectual pode ser um sistema de hierarquia social. O importante mesmo é produzir saber para que se possa viver melhor.

*: Jornalista, escritor, sociólogo, professor da PUCRS