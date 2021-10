11º Abertura Estadual do Plantio da Soja no RS acontece em Júlio de Castilhos

publicidade

Na última quarta-feira, dia 13, no Campo Experimental da Cotrijuc, ocorreu a 11ª Abertura do Plantio de Soja no Rio Grande do Sul, com a presença do Vice-Governador Ranolfo Vieira Júnior. O evento faz parte do calendário de eventos do município e do Estado desde 2010. A cerimônia foi uma realização da Prefeitura Municipal de Júlio de Castilhos, através da Secretaria Municipal de Agricultura, Turismo e Meio Ambiente, Cotrijuc, Sindicato Rural e ACCIJUC.

Por volta do meio-dia, o Vice-Governador e toda a sua comitiva chegaram a Júlio de Castilhos, onde visitaram o Gabinete do Prefeito e em seguida foram almoçar. No almoço, já estavam presentes algumas autoridades que participaram do evento, como prefeitos da região e Deputados Estaduais e Federais.

No começo da tarde as autoridades se dirigiram ao Campo Experimental da Cotrijuc, onde ocorreu a cerimônia. A mesa de honra foi composta, além do Vice-Governador, pelo Prefeito de Júlio de Castilhos Bernardo, Presidente da Cotrijuc Caio Vianna, Presidente da Câmara de Vereadores de Júlio de Castilhos Antônio Derlei da Silva(Franja), Presidente da Accijuc Júlio Batistella, Vice-Presidente da Farsul Elmar Konrad, Secretária Municipal de Agricultura+ de Júlio de Castilhos Ana Paula Alf Lima Ferreira, Diego Aquino, Coordenador Regional da Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, representando a Secretária Estadual de Agricultura+ Silvana Covatti, Presidente do Sindicato Rural e Secretário Municipal de Obras+ de Júlio de Castilhos Rodrigo Siqueira.

Após abertura do Protocolo, feita pelo Gerente de Desenvolvimento Humano e Marketing Evandro Leão de Freitas, foi aberta a fala para as autoridades.

O evento que marca o “início do plantio da cultura da soja no Estado” tem como objetivo desenvolver, despertar, cultivar e fomentar as relações interpessoais, a cultura e a economia, através de uma festividade instituída nos termos da Lei municipal nº 2.870, de 19 de maio de 2011. Reconhecendo a importância deste ato, o Governo do Estado, através da lei nº13.806 de 7 de outubro de 2011 incluiu no calendário oficial de eventos do estado do Rio Grande do Sul, sendo o início do plantio da soja a ser realizado anualmente em Júlio de Castilhos. E neste ano chegamos a 11ª Edição da Abertura Oficial do Plantio da Soja do estado do Rio Grande do Sul.