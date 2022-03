24% das solicitações na prefeitura são realizadas de forma digital

publicidade

O Gabinete do vice-prefeito e a Secretaria Extraordinária de Gestão de Santa Rosa, no Noroeste do Estado, estão coordenando as ações do Planejamento Estratégico. Os resultados já começam a ser percebidos pela população. Aos longo dos meses, todas as secretarias vem trabalhando na elaboração e implementação de projetos, fluxos digitais e diagnósticos. O foco é proporcionar redução da burocratização e melhor gerenciamento das atividades, agilizando assim as rotinas administrativas.

A prefeitura conta com 182 serviços disponíveis, destes, 127 podem ser solicitados de forma on-line e 55 são acessos de informação. No ano de 2021, foram 316.913 solicitações de serviços através do Portal do Cidadão, ou seja, on-line. O aumento foi 24% em relação a 2020. Para Ademir Rosa, Secretário de Gestão, o avanço é importante, pois evita deslocamentos desnecessários e agiliza o trabalho, tanto para o cidadão quanto ao servidor público.

“Estamos felizes com o resultado, pois isso é o início de uma mudança de sistemática e sabemos que com o passar do tempo e trabalho de divulgações podemos aumentar o percentual. Temos processos que chegaram próximos a 50% no novo formato disponibilizado. Exemplo como o processo de solicitação do passe livre, das vagas de escolas municipais, que foram implementados neste ano, devem elevar ainda o percentual”. Ademir destaca ainda que o resultado é reflexo também do alinhamento e da vontade de todos servidores que estão auxiliando nesse trabalho.

Estas solicitações foram executadas por computador ou pelo aplicativo. Foram em média 26.400 solicitações por mês. Com isso, muitas pessoas deixaram de vir a prefeitura presencialmente.