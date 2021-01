AgroBella aposta em inovação

publicidade

Com duas unidades fabris no Rio Grande do Sul e uma em Santa Catarina, a AgroBella, de Frederico Westphalen, tem ganhado espaço no setor de nutrição animal. Nos 22 anos de empresa familiar, a inovação sempre esteve presente como um diferencial, para se manter no mercado e em constante crescimento.

Benoni Sponchiado, diretor da empresa, criou o negócio em 1998, mas aliado somente em compra e venda de cereais, onde tem um vasto conhecimento na área. Mais tarde, os filhos Renato e Marcelo se tornaram sócios. Em 2013 a empresa já abria sua primeira filial, na cidade de Caibi, em Santa Catarina, e em 2017, foi inaugurada a indústria em Pelotas, no sul do estado. O investimento em maquinário e aperfeiçoamento sempre esteve e está presente na história da empresa.

“Há alguns anos, quando a ração a granel era uma novidade, fomos uma das primeiras empresas a adotar a modalidade onde os produtores de leite não estavam preparados para receber esse tipo de produto. Era e ainda é fornecido silos em comodato para promover a tecnologia. A inovação está no nosso DNA”, conta Benoni. “O sistema de pedidos, por exemplo, é informatizado o que qualifica a indústria e garante a eficiência em todo o processo”, complementa.

Agora, os esforços estão concentrados nos produtos destinados aos confinamentos. “A evolução do agronegócio no estado vai ser na área da bovinocultura de corte. O Brasil está muito atrasado na pecuária em comparação ao exterior e gostaríamos de impulsionar para melhorar a quantidade e qualidade das carnes produzidas”. A empresa recebeu um prêmio do Governo do Rio Grande do Sul, nessa área. Para 2021, a expectativa é seguir crescendo ano a ano. “Além de investimentos, é questão de sobrevivência” finaliza Benoni.

A AgroBella emprega 180 pessoas e é um importante comprador de milho do Estado e do Paraguai. A empresa segue investindo em novos horizontes.