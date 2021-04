Alibem e MB Farmácias entregam doações à Central do Bem em Santo Ângelo

publicidade

A Central do Bem, braço solidário de Santo Ângelo, recebeu doações de duas empresas nesta semana. O Frigorífico Alibem, efetuou a doação de 180 cobertores. Os donativos foram recebidos pela primeira-dama Juliana Barbosa e entregues pelo superintendente da indústria, Juscelino Gonçalves. Acompanharam a entrega, a coordenadora da Central do Bem, Tassiana Ribeiro e o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação, João Baptista Santos da Silva.

Juliana lembrou que no ano passado o Alibem já havia doado 300 cobertores para a Central do Bem, além do repasse de diversos materiais e produtos, como máscaras e álcool gel, para auxiliar no combate a pandemia. “Uma empresa que está sempre colaborando com as nossas ações”, destacou a primeira-dama.

A MB Farmácias também fez doação à Central do Bem. A loja localizada na Rua 25 de Julho esquina com Avenida Getúlio Vargas arrecadou produtos de higiene pessoal, doces e medicamentos. A entrega foi feita pela gerente Aline Nascimento. O coordenador Douglas Brum recebeu as doações.