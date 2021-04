Alunos da Rede Municipal de Restinga Sêca recebem kits de alimentação

publicidade

Aproximadamente 520 alunos da Rede Municipal de Educação receberam kits de alimentação escolar em Restinga Seca. A ação foi coordenada pelo Setor de Alimentação Escolar, da Secretaria Municipal de Educação do município. Ainda, algumas novas solicitações serão atendidas nas próximas semanas. A maioria das entregas foi acompanhada por um membro do Conselho de Alimentação Escolar (CAE).

Em ação conjunta entre a Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação, alunos cadastrados no programa bolsa família e com maior vulnerabilidade social foram atendidos neste primeiro momento. As equipes das escolas municipais foram responsáveis por montar e distribuir os kits de alimentos, de forma a evitar aglomerações, e as ações foram acompanhadas por membros do Conselho de Alimentação Escolar, desde o delineamento até a execução.

O planejamento do kit de alimentos foi realizado pela nutricionista do município respeitando a resolução CD/FNDE nº6/2020, contendo majoritariamente itens in natura (como hortifrutigranjeiros, provenientes da agricultura familiar, e carne) ou alimentos minimamente processados (como arroz, feijão, farinha de milho, macarrão e leite). Ainda, um material educativo referente à prevenção do coronavírus foi entregue junto aos alimentos.

Segundo a secretária de Educação do município “Todas as ações foram possíveis graças à articulação entre as equipes diretivas de todas as escolas municipais, o setor de alimentação escolar e as serventes de cada uma das escolas. Os itens que compuseram o kit de alimentos foram previamente higienizados, visando à prevenção ao coronavírus, e cada uma das escolas foi responsável por organizar a dinâmica de entrega de forma a prevenir aglomerações. ”

Ainda, enquanto houver amparo legal, novas ações de distribuição de alimentos serão planejadas para o período de suspensão das atividades presenciais.