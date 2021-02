Ambulatório veterinário municipal de Passo Fundo oferece consultas e exames gratuitos

publicidade

O Ambulatório Veterinário Municipal cumpre uma importante função no contexto das políticas públicas voltadas ao bem-estar animal em Passo Fundo. O espaço disponibiliza atendimentos, exames clínicos e outros serviços gratuitos. Na semana passada, o prefeito, Pedro Almeida, e a secretária de Meio Ambiente, Gabriela Engers, visitaram a estrutura para avaliar o funcionamento.

Almeida diz que o acompanhamento possibilita identificar medidas que podem ser tomadas pela qualificação do serviço. “Temos um olhar sensível para a causa animal. Sabemos que o ambulatório é necessário para a comunidade, principalmente, para as pessoas que não podem pagar por consultas dos seus animais e para as protetoras independentes”, destaca.

Por mês, são feitos cerca de 200 atendimentos no local. Gabriela lembra que o ambulatório conta com um médico veterinário e o suporte de um estagiário. “No local, são realizados exames clínicos, procedimentos ambulatoriais, curativos, aplicação de medicações e vacinação, sendo vedada a realização de anestesia geral e/ou de procedimentos cirúrgicos e a internação”, pondera, enfatizando que situações que exigem assistência mais complexa são encaminhadas a outras clínicas.

O Ambulatório Veterinário Municipal está localizado na Rua Silva Jardim, 373, Vila Annes. Os atendimentos ocorrem de segunda a sexta-feira, em horário integral, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h. Devido às restrições de aglomeração, desde o incio da pandemia, as consultas devem ser agendadas pelo telefone 54 3311-5494.

Bem-estar animal

O ambulatório é um importante equipamento público e que, em prol do bem-estar dos animais, é somado às castrações gratuitas pelo Programa É o Bicho e ações de conscientização ao combate aos maus-tratos.

Em janeiro, o prefeito Pedro Almeida anunciou a ampliação do valor destinado às castrações, que passou a ser de R$ 25 mil. “O É o Bicho é muito procurado pela comunidade, que pode castrar seus animais sem nenhum custo, o que ajuda no controle populacional de cães e gatos nas ruas e na transmissão de doenças”, salienta. Além de aumentar os recursos aplicados no programa, o prefeito sinalizou que a Prefeitura fará um novo chamamento público de clínicas. “Queremos fazer um novo processo tendo em vista a redução dos preços para que haja mais castrações”, revelou.