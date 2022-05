AMUFRON e COREDE firmam acordo de Cooperação

publicidade

Na manhã desta quinta-feira (05), os prefeitos da Associação dos Municipios da Fronteira Noroeste (AMUFRON), reuniram-se em assembleia ordinária, no Restaurante de Negócios, do Parque de Exposições de Santa Rosa, durante realização da Fenasoja. Coordenada pelo Prefeito de Horizontina e Presidente da Amufron, Jones Jehn da Cunha, o enconto foi marcado pela assinatura do Acordo de Cooperação entre a AMUFRON e COREDE/FN, que visa a reformulação do Plano Estratégico de Desenvolvimento Regional.

A parceria entre as entidades objetiva com a reformulação, obter um plano exeqüível, prático, de fácil manuseio e leitura, e o mais importante, com monitoramento das etapas e açõesa serem realizadas. Ainda foram debatidos a falta de médicos veterinários e demora em nomeações, que vem dificultando a certificação sanitária de agroindústrias.

A AMUFRON também irá oficializar sua posição contrária a PL 51/2022, que prevê a destinação de R$ 500 milhões de recursos estaduais, para serem aplicados em estradas federais, por entender que esse recurso deveria ser aplicado em ligações asfálticas para municípios que ainda não possuem este acesso.