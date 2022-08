Banco de Leite do Hospital Vida & Saúde realiza programação especial neste “Agosto Dourado”

publicidade

O mês de agosto é dedicado à promoção do aleitamento materno. No Banco de Leite do Hospital Vida & Saúde, o mês é lembrado com uma série de atividades, voltadas para as mães de bebês internados na Instituição e para os profissionais do setor.

Além de fazer um importante trabalho de incentivo à amamentação, o Banco de Leite é responsável pela coleta, processamento e distribuição do leite materno que alimenta os recém-nascidos internados nas UTIs Neonatal e Pediátrica. “Com mais de 150 atendimentos realizados em 2022, o Banco de Leite é um suporte fundamental para as mães que amamentam.

Mais do que isso, o BLH recebe e prepara o leite materno para que os pequenos bebês internados na UTI Neonatal possam se desenvolver adequadamente”, explica a nutricionista responsável pelo BLH, Angélica Samrsla.

Para dar ênfase na atuação do Banco, a programação do “Agosto Dourado” traz palestras importantes, alertando sobre a importância do aleitamento e destacando o trabalho desenvolvido. Iniciando a série de palestras, no dia 17 de agosto, foi realizada uma sensibilização sobre a Doação de Leite Humano, através de palestra no Programa Alimento é Saúde, destinada para os funcionários do Hospital. No dia 18 de agosto, foi realizado um bate-papo com a fonoaudióloga do Hospital, Tiellen Waldow, em um encontro destinado para os técnicos de enfermagem do Banco de Leite e do Hospital.

No dia 26 de agosto, a programação chega até a rede básica de saúde, em palestra que será apresentada na UBS Cruzeiro. Já no dia 29, a programação reserva um momento de bem-estar, quando será oferecida massagem relaxante para as mamães. A programação encerra no dia 30, com uma palestra para as mamães, apresentada pelas nutricionistas do BLH Angélica Samrsla e Marília Fernandes.

Com uma média de 19 doadoras mensais, o Banco de Leite recebe doações de leite materno que se transformam em um alimento valioso para os bebês internados. O Banco de Leite Humano está aberto todos os dias, das 8h às 12h e das 13h30 às 19h e disponibiliza de WhatsApp para atendimento da comunidade, através do número (55) 9.3618-6871. Para tornar-se uma doadora, basta se dirigir até o Hospital, cadastrar-se e realizar os exames laboratoriais, oferecidos gratuitamente pela Instituição. A coleta do leite pode ser feita em casa, mediante orientações das profissionais do Banco de Leite.