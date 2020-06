Boa Vista do Buricá projeta aumento da produção de suínos para 2021

publicidade

A agricultura é um dos principais pilares da economia do município de Boa Vista do Buricá, na região Noroeste do Estado. O setor representa 58,7% do retorno em ICMS. A suinocultura é o carro chefe, com 51% da arrecadação primária. O cenário indica uma oportunidade de crescimento ainda maior.

Segundo o secretário municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Mário Penz, a projeção é de que o setor cresça 35% até 2021. “Nossa meta é nos tornarmos o segundo maior produtor de suínos do Rio Grande do Sul”. Atualmente Boa Vista do Buricá ocupa o posto de 5º maior produtor de suínos do Estado. O dado é da Seção de Epidemiologia e Estatística (SEE) da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Irrigação (Seapi/RS).

Em 2019, foram abatidas 173 mil cabeças. De acordo com o secretário, a atividade envolve 100 produtores. “A suinocultura proporcionou, no ano passado, um giro na economia local de R$ 4,6 milhões. E esse resultado tem chamado atenção de outros produtores que estão migrando da bovinocultura para a produção de suínos”.

A bovinocultura de leite ocupa o 2º lugar na cadeia produtiva, correspondendo a 41% do retorno da arrecadação primária. A atividade envolve cerca de 250 produtores, responsáveis pela produção de 24,8 milhões de litros de leite ao ano.