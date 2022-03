BSBIOS recebe certificações ISO 14001 e ISO 45001

publicidade

Comprometida com seu propósito, a BSBIOS deu mais um importante passo em sua trajetória. Neste mês, recebeu, em suas duas unidades industriais, de Passo Fundo e Marialva, as certificações da ISO 14001, que se refere ao Sistema de Gestão Ambiental e a ISO 45001, referente ao Sistema de Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional, por meio de auditoria externa, realizada pelo organismo certificador BVQI – Bureau Veritas Quality International, realizada nos meses de fevereiro e março. As Certificações reforçam o comprometimento da BSBIOS como uma empresa ESG (Ambiental, Social e Governança) na busca pela excelência, garantindo a segurança das pessoas e dos processos, além de cuidar e preservar o meio ambiente.

A ISO 14001 é a norma que especifica os requisitos de um Sistema de Gestão Ambiental, que permite que a uma instituição desenvolva toda uma estrutura em relação a proteção do meio ambiente, considerando os aspectos ambientais influenciados pela empresa e aqueles passíveis de serem controlados pela organização. Já a ISO 45001 é a norma responsável pelas especificações do Sistema de Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional. Sendo uma norma internacional, possui foco na melhoria do desempenho de uma organização no âmbito da saúde e segurança do trabalho.

A gerente de Sustentabilidade da BSBIOS, Ana Cristina Curia, destaca que a conquista das Certificações demonstra o comprometimento e a preocupação da Companhia com as questões relacionadas ao meio ambiente. “A Certificação assegura o nosso compromisso como uma empresa ESG (Ambiental, Social e Governança), sendo a ISO 14001 uma norma com reconhecimento internacional, que nos garante o atendimento e o gerenciamento dos critérios ambientais de nossas operações”, pontuou.

O gerente de Saúde e Segurança do Trabalho, Rodrigo Rocha Bordin, salienta a importância da certificação para a BSBIOS. “A ISO 45001 fortalece ainda mais nossa estrutura de gerenciamento de riscos, auxiliando na prevenção e cuidados com a vida e proporcionando um ambiente de trabalho ainda mais seguro e saudável”, afirma.

Para o diretor de Operações, Carlos Roberto Ferreira Júnior, essa é uma grande conquista e um passo significativo para a Companhia no cumprimento do seu planejamento estratégico. “A Certificação das normas reforça o empenho e comprometimento da BSBIOS na busca pela excelência, garantindo segurança, além de reafirmar o seu compromisso, não somente com o meio ambiente, mas com os seus colaboradores, parceiros, fornecedores, clientes e sociedade em geral”, destacou.