Campanha em Júlio de Castilhos terá sorteios online

publicidade

A Associação Comercial, Cultural e Industrial de Júlio de Castilhos (ACCIJUC) deve lançar ainda neste mês a campanha "Compre e Ganhe no Comércio Castilhense", com o objetivo de fomentar o comércio local.

Cada empresa participante irá sortear um prêmio de sua escolha, desde que seja referente aos serviços ou produtos comercializados em seus estabelecimentos. Os sorteios serão realizados pelas próprias empresas, no final dos meses de junho e julho. A novidade é que serão transmitidos via redes sociais, nos perfis das empresas e da Associação.

Júlio Cesar Batistella, presidente da entidade, revela que a associação espera a participação de mais de 100 empresas de todos os setores da economia da cidade. “Este movimento, além de aquecer nosso comércio, vem criar mais empatia entre as empresas e a população. Comprando aqui, estamos garantindo emprego, renda e retorno em impostos”, destaca. A campanha tem o apoio da Federação de Entidades Empresarias do Rio Grande do Sul (Federasul).