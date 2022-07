Capão da Canoa apresenta projeto de infraestrutura e turismo para secretaria estadual

publicidade

A prefeitura de Capão da Canoa apresentou nessa quinta-feira um projeto de infraestrutura e turismo para a secretaria estadual. O objetivo do executivo municipal é buscar uma parceria com o governo do Rio Grande do Sul para implementação de iniciativas no setor e, partir daí, captar recursos e fomentar a economia do município do Litoral Norte.

O encontro teve as participações do secretário de Turismo do RS, Raphael Ayub, do Secretário de Obras e Saneamento, Ricardo Matos, do chefe do departamento de Captação de Recursos e Gestão de Projetos, Alfranio Assis, e dos servidores do Executivo, Maurício Porto e Felipe Brehm.