Centro de Convivência de Imbé retoma atividades

publicidade

A manhã de segunda-feira (11) marcou a retomada das atividades do Centro Público de Convivência, no Balneário Albatroz, em Imbé. O local é uma das principais frentes de trabalho da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SMDS), já que atende a população da Zona Norte de Imbé. Diversas autoridades municipais compareceram para prestigiar a volta dos trabalhos, entre elas o prefeito da cidade, Ique Vedovato, e o vice-prefeito e titular da SMDS, Régis Cacetinho.



O Centro de Convivência oferece atendimento para 40 crianças e adolescentes, de seis a 18 anos incompletos, divididos entre os turnos da manhã e da tarde. Os serviços dos programas Primeira Infância Melhor (PIM) e Cadastro Único também são disponibilizados no local, assim como o atendimento de assistentes sociais e a distribuição de cestas básicas e roupas.



“Fico muito feliz em ver este ambiente renovado. Passamos por momentos difíceis em meio a pandemia, quando precisamos reduzir nosso atendimento, porém, agora retornamos com muita alegria, buscando trabalhar o núcleo familiar da comunidade”, destaca Régis. O prefeito Ique entende que este é um local para ajudar as pessoas. "Construímos uma ótima equipe que, com certeza, cumprirá sua missão e auxiliará quem passa por uma situação de vulnerabilidade social”, afirmou Ique.

O Centro Público de Convivência fica localizado na Travessa 5, número 1119 e pode ser contatado através do telefone (51) 3627-8577.