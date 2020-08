Centro de Especialidades Tereza Verzeri é inaugurado em Giruá

publicidade

O Hospital São José, de Giruá, inaugurou o Centro de Especialidades Tereza Verzeri. O serviço de referência para a saúde da mulher já existia desde 2008, mas neste ano foi totalmente remodelado. O espaço foi reformado e novos equipamentos foram adquiridos. Nas obras de infraestrutura foram investidos R$ 600 mil, além de um R$ 1 milhão no parque tecnológico. Os recursos vieram de emendas parlamentares dos Deputados Federais Osmar Terra e Pedro Westphalen, além de um financiamento no Sicredi.

O Centro atende 46 municípios da região, onde cerca de 600 mil pessoas têm acesso ao serviço. Entre as principais inovações está a compra do mamógrafo digital, o único com tecnologia de ponta da região, que faz até 15 exames por hora. O diretor administrativo do hospital, Isnar Passos, explica a importância do novo centro para a comunidade regional. “Hoje nós podemos dizer que chegamos no século XXI, com equipamentos de qualidade, com equipe técnica bem formada, qualificada e tecnologia de ponta. Nós temos hoje equipamentos aqui que não perdem em nada para grandes centros’’.

Além dos serviços já prestados como exames de mamografia, ecografia, raio x, colposcopia e cirurgias de alta frequência, o serviço dispõe agora de um médico mastologista. O Centro de Especialidades Tereza Verzeri deixa de ser apenas um serviço de referência, para ser a preferência das pacientes que buscam segurança e resolutividade. A diretora do hospital São José, Delmira Dall’ Alba agradece a parceria em nome da instituição. “Gratidão a tantas mãos habilidosas que trabalharam para chegarmos a este momento. Isso é amor à vida.”