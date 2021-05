Colágeno contribui para a saúde da pele, unhas e cabelo

publicidade

O colágeno é a proteína mais abundante no organismo humano, constituindo cerca de 30% das proteínas do corpo e 6% do peso total. Por possuir função primordialmente estrutural, proporciona a sustentação das células, impedindo a deformação dos tecidos. O colágeno é encontrado nos tecidos conjuntivos e está presente na pele, músculos, tendões, articulações e ossos. Para cada tipo de necessidade há o colágeno ideal, seja para a saúde e beleza da pele, unhas e cabelo, ou para o tratamento das dores e inflamações articulares.

A Mais Viva Pharma, farmácia de Santa Maria, possui três tipos de colágeno, sendo dois os mais pedidos pelos clientes: o Verisol e Colágeno Tipo I e II. De acordo com Taiane Viero Batista, farmacêutica da Mais Viva Pharma: “O Colágeno Verisol é específico para cabelo, pele e unhas, e por possuir uma molécula extremamente pequena, é mais eficiente, melhorando as rugas e restabelecendo a elasticidade e hidratação cutânea”. O colágeno Verisol é o único que contém Peptídeos Bioativos específicos para as células da pele, atuando nas camadas mais profundas, de dentro para fora. Já o Colágeno Tipo I e II, além de cuidar da saúde da pele, ainda reduz a inflamações, auxiliando eficazmente no tratamento das dores nas articulações.

Ao usar o colágeno diariamente e de forma correta é possível ter diversos benefícios, como:

• Melhora no aspecto da pele, dando firmeza e hidratação;

• Tratamento contra flacidez;

• Prevenção do aparecimento de rugas e estrias;

• Fortalecimento de unhas e cabelos enfraquecidos;

• Prevenção do envelhecimento precoce da pele;

• Alto poder antioxidante;

• Poder anti-inflamatório;

• Proteção das articulações;

• Contribuição no tratamento da osteoporose.

Estudos apontam que a partir dos 30 anos o corpo sofre a perda de colágeno, sendo por volta de 1% ao ano. A partir dos 50 anos, cada pessoa passa a produzir apenas uma média de 35% do colágeno necessário para os órgãos de sustentação. Por isso, o uso dessa proteína pode trazer ainda mais vantagens a partir dessas idades, melhorando todo o corpo. Gostou dos produtos? Não deixe de conferir também no site de Mais Viva Pharma!